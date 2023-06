E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi um convite, no mínimo, inesperado: a mulher de Robert Lewandowski revelou no seu ‘podcast’ que foi convidada para lutar num ringue de artes marciais mistas na Polónia. Quem não gostou nada da ideia foi o marido, com Anna Lewandowska a explicar que, se não fosse casada, até tentaria a sua sorte.