Anna Modler: Luxo total

Para fugir as restrições existentes no Qatar, Anna Modler, a estonteante namorada do futebolista inglês Eric Dier, decidiu que durante o Mundial vai ficar alojada não no pais anfitrião da competição, mas num cruzeiro, o MSC World Europa, onde poderá tomar banhos de sol à vontade, beber sem restrições e divertir-se sem os constrangimentos exigidos no Qatar.O pacote custa mais de 7 mil euros por cada 5 dias.