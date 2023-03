Annie Kilner perdoa infidelidade do marido

Annie Kilner, mulher do futebolista Kyle Walker, foi recentemente confrontada com imagens desagradáveis, de videovigilância, onde o marido aparece a confraternizar ¬– de forma íntima – com várias mulheres, num bar. E esta não é a primeira vez que o jogador do Manchester City, de 32 anos, come em prato alheio. Ao longo de anos, a relação dos dois tem sido tempestuosa. Mas ela diz que perdoa… "Os filhos vêm primeiro", alega. Casal tem três filhos.