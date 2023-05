E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A passagem dos Coldplay pelo nosso país levou milhares de figuras bem conhecidas do público em peregrinação ao Estádio Cidade de Coimbra. Na quarta-feira, foi a vez de April Ivy e Margarida Corceiro vibrarem com os maiores sucessos do grupo liderado por Chris Martin na segunda das quatro noites de concerto.