Arabella Chi: será esta a nova namorada de Rúben Dias?

Ainda não partilha retratos no Instagram mas tudo aponta para que Rúben Dias tenha começado 2024 com um novo amor. Chama-se Arabella Chi e, como adiantou o britânico 'Daily Mail', o par foi fotografado esta segunda-feira por um 'paparazzo' no aeroporto de Manchester. Tudo indica que o internacional luso e a antiga estrela do reality show 'Love Island' partiram juntos de férias para um destino desconhecido. Recorde-se que já em novembro o 'The Sun' escrevia que a modelo voava regularmente de Ibiza para Manchester para estar ao lado dele.