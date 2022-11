O outono está em plena força na Europa mas o verão em Miami parece estar ainda longe do seu termo. Trajada em biquíni, e sempre com uma praia em pano de fundo, Celeste Bright tem cativado os internautas no Instagram com fotografias que realçam a boa forma conseguida nos ginásios. “Um estado de espírito cheio de sol”, brinca a modelo para logo ser brindada com uma série de ‘emojis’ em chamas, a extremar o desejo que arde nas almas dos seus seguidores.