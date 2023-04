E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma fotografia tirada ao lado de Donald Trump no último sábado, no final de um combate da UFC, roubou mais de 1 milhão de fãs de Arianny Celeste no Instagram. Foi a própria ‘ring girl’ quem fez a revelação, depois de receber críticas negativas por estar ao lado de uma figura tão controversa como é o ex-presidente dos Estados Unidos.