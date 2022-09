Lucas Veríssimo e a mulher já encontraram o seu cão que estava desaparecido

Scott, que estava desaparecido desde sábado na Verdizela, Seixal. "Já o encontrámos!!!!!!!! Muito obrigada a todos!!!!!!!!! Meu Deus, não sei nem como agradecer!!!!", disse Amanda Farias.



Amanda Farias, mulher de Lucas Veríssimo, defesa brasileiro do Benfica, revelou nas redes sociais que já encontrou o seu cão,Gente, dor, divulguem no máximo de lugares, para amigos, familiares.. por favor, o Scott está com a gente há muitos anos, antes mesmo da Mirella [a filha do casal] nascer! As crianças e eu estamos desesperadas atrás dele!", escreveu, dizendo que entregaria uma recompensa a quem o encontrasse.