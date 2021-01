Tem 33 anos, é modelo e as suas curvas não deixam ninguém indiferente. Segundo a imprensa italiana, Madalina Ghenea é a musa que conquistou o coração de Nicolò Zaniolo, 12 anos mais novo. O jogador da Roma perdeu-se de encantos pela beldade romena, mas a paixão está a dar que falar. Isto porque o futebolista deixou a namorada de sempre, Sara Scaperrotta, que está grávida. No entanto, Madalina negou a relação com o jogador de futebol.