«As duas coisas que mais gosto de comer»: comentário da mulher de Darwin dá que falar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Longe de atravessar um bom momento desportivo (duas vitórias e dois golos nos últimos sete jogos), Darwin Nuñez não se pode queixar de falta de apoio... pelo menos por parte da namorada.Em jeito de incentivo, Lorena Manãs deixou uma declaração no mínimo insólita ao avançado do Liverpool. Partilhando uma foto de Darwin a comer sushi escreveu: "As duas coisas que mais gosto de comer".