O apuramento da Argentina para a final do Mundial do Qatar deixou em polvorosa os habitantes do país das pampas. A mulher e os filhos de Lionel Messi não ficaram atrás, ao vibrarem intensamente com a exibição do avançado. "Não te posso explicar, porque não vais perceber!", brincou Antonela Roccuzzo com os seus seguidores no Instagram.