As fantasias de Sarita Natividad

Sarita Natividad não deixa a sua sensualidade por corpos alheios. À conta das produções fotográficas que publica no Instagram, a modelo angariou milhares de internautas um pouco por todo o Mundo. A boa forma conseguiu-a a jogar voleibol, para depois ser uma das ‘cheerleaders’ mais entusiastas da universidade do Alabama. Era difícil aos jogadores dos Crimson Tides não verem o fervor com que ela os apoiava no campeonato universitário de futebol americano. E, mesmo na derrota, podiam contar sempre com ela para animá-los.