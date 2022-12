A saída precoce da Bélgica do Mundial do Qatar não impediu Thibaut Courtois de passar umas férias magníficas nas Maldivas. O guardião belga recebeu mensagens carinhosas dos internautas mas, no Instagram, foi mesmo a noiva Mishel Gerzig, a modelo israelita com quem tem partilhado os prazeres da vida, quem recebeu os maiores elogios.