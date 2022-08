Sara Sampaio esteve de férias em Ibiza, com o novo namorado, Zac Frognowski. A modelo, de 31 anos, partilhou nas redes sociais vários momentos do seu tempo de descanso na ilha espanhola. Para além do produtor de cinema e agente, com quem oficializou a relação em abril deste ano, Sara Sampaio tem também a companhia de vários amigos.