As 'rodas’ de luxo de Michael Jordan

Aos fãs de Michael Jordan, está no eBay o Mercedes S600 Lorinser da antiga estrela da NBA, segundo o portal TMZ. Com quase 400 cavalos de potência, tem um preço base de 19,5 euros, mas deverá chegar aos 100 mil euros, ou não fosse o carro uma das estrelas do documentário ‘The Last Dance’, dedicado ao ex-basquetebolista. Mais discreto está o Mercedes SLR McLaren, que também está no eBay até domingo. O bólide que já foi de Michael Jordan só será vendido se forem batidos 590 mil euros. A última licitação ronda os 8.800 euros!