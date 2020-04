"Tenho andado a poupar dinheiro na roupa", brincou Ashley Harkleroad na sua publicação mais recente no Instagram. Confinada em casa com a família devido à Covid-19. A brincadeira da antiga tenista norte-americana não é propriamente uma surpresa da parte de quem vem. Há uns anos, quando ainda participava no circuito feminino de ténis, a atleta ‘chocou’ aquele restrito universo ao posar nua para a revista ‘Playboy’!