Ashley Kolfage escultural

Ashley Kolfage é daquelas mulheres que dificilmente passa despercebida em qualquer lugar, mesmo que tente ser discreta. Bela e com um físico escultural, é uma das modelos mais admiradas pelos internautas pelas fotografias exuberantes que publica no Instagram. Presença regular nas revistas de ‘fitness’, só quando foi convidada para ser capa na ‘Maxim’ é que sentiu que as horas passadas no ginásio foram justificadas em pleno. Nada que não soubesse à partida, mas que lhe deu ainda mais ânimo para lançar o caos nas redes sociais.