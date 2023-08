Ashley Olsen foi mãe

A estilista e ex-atriz Ashley Olsen, de 37 anos, foi mãe de um menino, fruto do seu casamento com o artista plástico Louis Eisner, de 31, sem que o grande público tivesse alguma vez sabido que tinha estado grávida. Segundo fonte próxima ao casal, o bebé terá nascido "há alguns meses, em Nova Iorque" e os pais "estão absolutamente encantados com o filho", que se chama Otto. Recorde-se que Ashley é irmã gémea de Mary-Kate Olsen e as duas tornaram-se conhecidas por fazerem vários filmes quando ainda eram crianças.