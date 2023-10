Astrid Lentini arrasa sempre que despe a camisola e veste o biquini

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Casada desde 2018 com o jogador holandês da Roma (treinada por José Mourinho) Rick Karsdorp, Astrid Lentini é uma modelo de origem sul-africana, mãe de dois filhos, que há muito conquistou os adeptos do futebol, sendo uma presença assídua no estádio olímpico daquela cidade italiana. Ainda assim, é quando despe a camisola e veste o biquini, que Lentini mais agrada aos fãs. Já se sabe que os adeptos são sempre muito exigentes.