Atlética Casey Boonstra

Chamou a atenção do mundo da moda ao vencer, em 2015, o título de Modelo de Fato de Banho do Ano promovido pela ‘Maxim’ australiana. Foi apenas mais uns dos vários títulos de beleza conseguidos por Casey Boonstra mas talvez o mais importante da carreira. O corpo atlético conseguido na ginástica acrobática valeu-lhe três capas na revista para depois ser convidada para o cinema. Com uma figura encantadora, a atriz é agora uma das apresentadoras do canal EdgeTV em Melbourne.