Atlética Danielle Sánchez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Danielle Sánchez apontou desde muito cedo ao mundo da moda mas primeiro teve de ultrapassar vários obstáculos. As redes sociais facilitam a tarefa de forma efectiva, com produções fotográficas sensuais em roupa íntima, sem esquecer as sessões de ‘fitness’ em que dava dicas aos internautas sobre como manter a boa forma. Empreendedora, criou a sua própria marca de fatos de banho DNS Wear e, embora a concorrência neste mercado seja forte, tem a vida facilitada ao ser ela própria a exibi-los sem qualquer pudor.