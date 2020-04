Ator porno prepara nova aventura: «Quero dizer que estive com 100 mulheres em 4 dias e que fiz o Dakar»

Ator de filmes para adultos, Nacho Vidal prepara-se para se estrear no Rally Dakar em 2021, segundo a imprensa espanhola, ao volante de um buggy e com seu compatriota Nacho Sanchis como co-piloto.





Ver esta publicação no Instagram Esto se siente a Dakar.. Uma publicação partilhada por Nacho Vidal (@nachovidalxxx) a 10 de Mar, 2020 às 6:19 PDT

Do porno para a adrenalina da maior prova de todo-o-terreno, Nacho Vidal está entusiasmado para conseguir realizar um sonho."Estamos na vida para fazer estas coisas. Quem pode dizer que esteve com 100 mulheres em 4 dias... pois agora quero dizer que corri o Dakar".O ator espanhol confessa que a paixão pelo Dakar nasceu com o pai, que faleceu ainda era ele muito pequeno: "Ver o Dakar passar com meu pai é das poucas lembranças que tenho dele." E acredita que no próximo ano ele será um dos participantes da prova na Arábia Saudita."A questão dos patrocinadores é a única coisa que me preocupa, porque uma das regras do Dakar é que não haja pornografia.... obviamente, tinha mil patrocinadores interessados ??em patrocinar a temporada inteira, mas de momento, eu sou o único que está desenbolsar para realizar este meu sonho de correr o Dakar",