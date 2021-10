Atriz que trocou mensagens com Icardi quebra silêncio e Wanda Nara reage: «Das p*** desta vida...»

Eugenia Suárez, a atriz argentina com quem Mauro Icardi terá trocado mensagens, levando a uma crise no casamento do avançado com Wanda Nara, quebrou o silêncio. A modelo deixou uma extensa carta nas stories do Instagram, que já mereceu resposta da empresária.





"Escrevo esta carta para baixar o ruído externo de mentiras, maus tratos e olhares enviesados na construção de histórias manipuladas para, uma vez mais, ser o bode expiatório da violência mediática", começa por explicar a atriz, que se encontra em Madrid, com os três filhos, nas filmagens de um filme.Suárez explica que manteve o silêncio até agora por não saber "como classificar o nível das mentiras e atrocidades que se dizem para sustentar o minuto a minuto televisivo.""O que está a acontecer hoje tem por trás uma história muito maior e profunda, com a qual muitas mulheres vão seguramente sentir-se identificadas. Já me aconteceu relacionar-me com homens e ter acreditado nas suas palavras: que estavam separados ou a separar-se e que não havia conflitos. Sinto nesta situação um 'dejà vu' infernal, onde volto a pagar com a minha reputação questões que são do domínio pessoal de qualquer mulher", explica Suárez.A atriz dá a entender que já foi enganada e que depois os homens ficam em silêncio quando o mundo lhe cai em cima. "Parece que é mais credível para esta sociedade, sabendo como eles se comportam sempre, que eu seja a má da fita, a que engana e não a enganada."Depois, deixou umas palavras aparentemente dirigidas a Wanda Nara. "É mais fácil para uma mulher escolher-me a mim para descarregar", adiantou. "O custo de manter a imagem de uma família feliz pago-o eu, não o homem que foi irracional ou que teve um deslize. A este preço todos ficam bem pagos", acrescentou, praticamente assumindo a relação com Icardi.A seguir explicou o que se passou. "Esta é uma situação que não comecei, não alimentei e não provoquei. Ter de contar isto mostra a pouca privacidade que nós, mulheres, temos", adiandou, acrescentado que terá sido Icardi a dar o primeiro passo: "Entretanto aparecem pessoas a pedir a minha cabeça, com o modo como sou julgada a ser completamente assimétrico. Se assim não fosse saber-se-ia que não fui eu quem insistiu ou proporcionou a situação."Pouco depois de Eugenia Suárez ter deixado este desabafo nas redes sociais, Wanda Nara também fez uma publicação nas stories, em jeito de resposta. "Da minha família encarrego-me eu. Das putitas encarrega-se a vida... Fotos dos últimos três meses que foram publicadas", escreveu a empresária argentina, numa publicação onde deixou várias fotos mostrando como o seu casamento era feliz até este episódio.