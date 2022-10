E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um passe errado de Lorenzo Venuti permitiu ao Inter de Milão ganhar por 4-3 no terreno da Fiorentina.Logo começaram a "chover" ameaças no Instagram da mulher do defesa florentino. "Peço a gentileza de pararem de enviar-me mensagens ameaçadoras", pediu Augusta Iezzi. "Esta conta trata de muitos assuntos, mas não de futebol!".