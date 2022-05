Aumentam os problemas de Andy Carroll com a noiva: afinal eram duas as loiras que tinha na cama

Andy Carroll 'passed out in bed between TWO bombshells during stag-do'

Se a situação de Andy Carroll já não era fácil, agora complicou-se um pouco mais. Segundo o 'The Sun', foram duas as loiras que dormiram na cama do jogador do West Bromwich no Dubai, na sua despedida de solteiro.O antigo internacional inglês, de 33 anos, tem casamento marcado para daqui a 15 dias com Billi Mucklow, namorada e mãe de dois dos seus quatro filhos, mas uma das mulheres com quem se divertiu no Emirado resolveu partilhar fotos ao lado do jogador adormecido na cama.Taylor Jane Wilkey, a loira de 27 anos, gerente de um bar, partilhou as fotos e contou que na mesma suite estava uma amiga. O 'The Sun' explica agora que se tratava de Phoebe Robb, de 26 anos, instrutora de fitness.O trio rumou ao quarto de Andy Carroll depois de um dia regado com muita bebida. Segundo Taylor Jane Wilkey, o jogador adormeceu logo e ela resolveu tirar as fotos, por brincadeira. Mas a questão agora é saber se Billi Mucklow, a noiva, vai acreditar nesta versão...