A aproveitar uma pausa nos trabalhos em televisão, a atriz Bárbara Norton de Matos viajou para o Rio de Janeiro, no Brasil, onde tem estado a desfrutar ao máximo do calor e do ambiente vivido na Cidade Maravilhosa. A filha do treinador Luís Norton de Matos vai atualizando os fãs sobre as suas aventuras e as fotos que publicou nos areais da Barra da Tijuca estão a fazer furor.