Barbie Blank de volta ao ringue?

Barbie Blank pode estar de regresso ao mundo do wrestling se se confirmar que é ela a mulher-mistério do programa ‘SmackDown’. Kelly Kelly, como é conhecida dentro do ringue, abandonou a modalidade para abraçar o mundo da moda e das redes sociais. Uma decisão plena de sucesso, já que a ‘influencer’ angariou mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram. E, para agradar aos fãs, lá faz breves aparições no WWE para aquecer-lhes os corações… e mostrar a fulgurante forma em que se encontra.