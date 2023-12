Bayern Munique celebra vitória em Manchester com banquete e Tuchel leva a namorada

O jornal 'The Sun' conta que o plantel do Bayern Munique celebrou acom um "banquete depois do jogo" e que o treinador Thomas Tuchel teve a companhia da namorada, a brasileira Natalie Guerreiro Max.O alemão e Natalie conheceram-se em Inglaterra, no período em que Tuchel treinou o Chelsea e depois da separação da mulher, Sissi, em 2022, com quem esteve casado durante 13 anos, tendo dois filhos em comum.Conta o jornal que o repasto teve lugar num hotel em Manchester e que a ocasião serviu também para celebrar o 76.º aniversário do vice-presidente do Bayern Munique, Walter Mennekes.A namorada do treinador, gestora de marketing e comunicações, de 36 anos, tinha estado em Old Trafford a assistir à partida, tendo inclusivamente celebrado o golo da formação bávara.O 'The Sun' relata que o casal aproximou-se mais depois de o diretor executivo, Jan-Christian Dreesen, e o diretor desportivo, Christoph Freund, terem deixado a festa, por volta da 1 da manhã, juntamente com um primeiro grupo de jogadores, liderado por Leroy Sane.Dreesen tinha homenageado o treinador com um discurso, Tuchel subiu a uma cadeira e acenou com um guardanapo. Depois, sentou-se e beijou a namorada. O casal saiu por volta das 2 da manhã.