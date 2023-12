E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Márcio Santos e a mulher tinham tudo marcado para assistir ao GP Brasil de F1 mas Liam decidiu nascer nesse fim-de-semana. Nada de grave: o fã de Lewis Hamilton decorou o quarto do hospital com os símbolos da Mercedes-AMG Petronas e nem o heptacampeão faltou, como o próprio partilhou no Instagram!