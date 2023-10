Beckham e o dia em que Ferguson lhe atirou a bota de Solskjaer: «Pensei 'merda, não devia ter dito aquilo'»

David Beckham recordou no documentário que esta quarta-feira estreia na Netflix sobre a sua carreira o dia em que Alex Ferguson, furioso, lhe atirou uma bota à cabeça no balneário do Manchester United. A bota acertou-lhe no olho e o avançado foi visto nos dias seguintes com um corte no sobrolho.Havia já alguma tensão entre o treinador e o avançado, que se tornou mais evidente depois de um jogo com o Arsenal, em 2003, para a Taça de Inglaterra, que os red devils perderam, por 2-0.Beckham conta que o treinador estava muito irritado e que o criticou no balneário. O jogador resolveu responder-lhe e Ferguson perdeu as estribeiras, atirando-lhe uma bota."Entrámos no balneário e o treinador estava furioso. Dava para ver na cara dele", recorda Beckham. "Quando ele está assim o melhor é nem estar por perto, acreditem. Às tantas eu disse 'não'. E praguejei. Disse 'f...-se'. Depois vi-o mudar e pensei 'merda, não devia ter dito aquilo'. Penso que disse 'f...-se' algumas vezes..."A reação de Ferguson foi atirar uma bota que estava ali por perto e Beckham não se ficou. "Eu atirei-me a ele, alguém teve de me agarrar."A bota era de Ole Gunnar Solskjaer, ex-jogador que recentemente treinou os red devils. "Quando se perde tira-se as botas no balneário e fica-se à espera que o treinador fale. E ele [Ferguson] visou o David. 'Vê o vídeo', disse-lhe o David. 'Não preciso da merda de um vídeo, tenho olhos', respondeu-lhe o treinador. Depois vi a minha bota a voar..."Mas o episódio acabou por ser ultrapassado. "O Manchester United sempre foi a minha casa e a minha relação com o treinador sempre foi especial. Tivemos os nossos momentos mas adoro-o", garantiu Beckham.