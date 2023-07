Beckham era o rei dos penteados e foi conhecer Mandela... de tranças: «Único arrependimento»

David Beckham ditava modas nos seus tempos de futebolista, sobretudo ao nível de penteados. O antigo capitão da seleção inglesa tornou-se conhecido pela sua variabilidade de looks, mas há um que ainda hoje se arrepende...Numa entrevista ao 'The Sun', Beckham não esquece o dia em que foi conhecer Nelson Mandela... de tranças. Aconteceu em 2003."Estávamos no sul de França com a família e uma das amigas da Victoria [a mulher do antigo craque] é cabeleireira. Perguntou-me se podia fazer algo com o meu cabelo, se podia fazer tranças. Respondi que não sabia o que era, mas que sim, podia fazer", contou o agora acionista do Inter Miami."Fizemo-las num sábado e na segunda-feira voei para a África do Sul com a seleção para um jogo. Conheci o grande Nelson Mandela. E a imagem que tenho sou eu, de tranças, a segurar-lhe a mão... É o único arrependimento que tenho", admitiu Beckham.O antigo jogador detalhou depois a conversa com o antigo presidente da África do Sul. "Perguntou-me 'onde está a Victoria?' Ao que respondi 'Está em Londres. Envia-lhe cumprimentos, pediu-me para lhe dizer isto'. Mandela retorquiu: 'Ah, não a trouxeste. Diz-lhe que gostaria de a ter visto e cumprimentado."