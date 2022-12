Belíssima Andreea Dragoi

çAos 19 anos, Andreea Dragoi tornou-se a mais recente musa da natação americana dentro e fora das piscinas. A nadadora romena, que integra a equipa da universidade estadual de San Jose, ganhou os favores dos internautas ao exaltar a sua beleza e sensualidade com dezenas de fotografias no Instagram. Dois meses depois de ser coroada Miss Califórnia, em outubro foi votada Miss Embaixadora dos Estados Unidos. "Ser modelo foi sempre um dos meus sonhos", explicou a atleta numa entrevista, agora que tem abertas as portas do mundo da moda.