Paige Spiranac que se cuide porque há uma nova rival a disputar-lhe a coroa da golfista mais sensual do planeta. Bella Angel é a nova sensação do golfe britânico, muito à conta dos trajes que veste, justos ao corpo. Os internautas não são poupados nos elogios à sua beleza e, de certa maneira, estão pouco preocupados com o seu sucesso naquele desporto.