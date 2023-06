E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Coimbra e Barcelona, a banda Coldplay voltou a Manchester para três concertos esgotadíssimos no Etihad Stadium. Quem não faltou foi Bernardo Silva, estrela do Man. City, ao lado de Inês Degener Tomaz. O casal publicou nas redes sociais vários vídeos e fotografias a mostrarem o entusiasmo com que viveram o concerto.