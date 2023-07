View this post on Instagram A post shared by Catarina Furtado (@catarinafurtadooficial)

Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz recusaram presentes de casamento e pediram aos convidados que fizessem um donativo a duas associações de solidariedade social.Catarina Furtado, fundadora da associação Corações com Coroa, uma das eleitas pelo casal, fez a revelação numa publicação no Instagram. A apresentadora de televisão partilhou uma fotografia, em que surge com o casal a quem desejou felicidades."Desejo as maiores felicidades ao Bernardo Silva e à Inês Degener Tomas por todas as razões (!) e também porque escolheram transformar o dia especial do seu casamento numa ação de solidariedade: renunciaram os presentes e pediram aos seus convidados para entregarem um donativo a duas associações, uma delas, a Corações com Coroa", escreveu Catarina Furtado.Bernardo e Inês deram o nó no passado dia 1 de julho, numa quinta do Douro. A cerimónia contou com a presença de muitas caras conhecidas do mundo do futebol.Inês está grávida e o casal prepara-se para dar as boas-vindas à primeira filha.