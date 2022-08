Bianca Anastasia celebrada

Bianca Anastasia assume-se como uma verdadeira diva do Instagram ou não tivesse sido a rede social um trampolim para alcançar a fama que tanto ambicionava. Adepta do ‘fitness’ e do desporto ao ar livre, a beldade espanhola é uma das ‘instagrammers’ mais celebradas no país vizinho. Nada que surpreenda os menos distraídos, muito à conta das fotografias que publica a um ritmo quase diário, e sempre com uma praia em fundo para logo a seguir dar umas valentes braçadas no mar.