Bonnie Mueller popular

É mais uma das beldades que escolheram Miami para singrarem no mundo da moda. Bem junto ao mar, Bonnie Mueller não perde a oportunidade de dar umas valentes braçadas no mar para manter a forma entre escaldantes produções fotográficas em biquíni. A modelo, que é uma das mais solicitadas do momento por diversas marcas de fatos de banho, viu nas redes sociais o passo lógico para ganhar ainda mais popularidade no meio. Em boa hora o fez, tendo sido convidada para participar em ‘videoclips’ de artistas como Bad Bunny, J Balvin e Marc Anthony.