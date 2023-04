Briana Agno de cortar a respiração

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já faltam palavras para elogiar a sensualidade de Briana Agno. Sem vergonhas, a treinadora de ‘fitness’ encontrou no Instagram o palco ideal para mostrar a perfeição do seu corpo. Nada que surpreenda já que a bonita californiana era uma profissional dos concursos de biquínis quando estudava na faculdade. Poses que quase parecem naturais realçam a sua beleza, atiçada por piropos em nome próprio que logo são correspondidos com milhares de elogios por parte dos internautas.