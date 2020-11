Brianna Tortorella: tortuosa

Brianna Tortorella não faz por menos. Dona de um corpo que dispensa comentários, a beldade americana fez das redes sociais uma segunda casa para se tornar uma das mulheres mais desejadas do momento.





Deusa do fitness e bailarina nos tempos livres, a modelo americana faz do corpo um manequim para exibir biquínis bem reduzidos que só enaltecem a sensualidade das suas linhas conseguidas à custa de muitas horas no ginásio. Os fãs somam-se às centenas de milhares!