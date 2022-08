E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Se for viajar de avião, não diga no controlo de segurança que leva uma bomba porque a brincadeira vai causar-lhe os mesmos sarilhos que teve Pontus Wiklund. O treinador da seleção sueca de andebol feminino sub-18 foi detido pelas autoridades do aeroporto de Copenhaga após aquela afirmação, e a própria federação sueca já o suspendeu.