Britanny Nash não esconde felicidade

Estrela do TikTok e do Instagram, Britanny Nash descobriu nas redes sociais uma maneira feliz de passar dicas aos seus milhares de seguidores sobre a melhor forma de enfrentar o ginásio para manter um corpo bonito e tonificado. Pelo meio ainda explica o quanto é necessário regrar a dieta com uma alimentação saudável, para não se ganharem gorduras nos lugares mais indesejados do corpo, como faz questão de exibir nas produções que faz de biquínis e roupa íntima.