Brittney Palmer Arianny Celeste sabem animar os fãs do UFC

"Estamos a segurá-las", atirou Brittney Palmer aos seus seguidores no Instagram, em jeito de desafio. A ‘ring girl’ das lutas de artes marciais mistas do UFC juntou-se à amiga e colega Arianny Celeste para uma sessão fotográfica repleta de sensualidade. As duas raparigas têm sabido animar as redes sociais por estes dias, com retratos que deixam os fãs completamente emocionados. Acreditamos que, quando os combates voltarem ao ativo, vão ganhar novos adeptos só para vê-las no octógono!