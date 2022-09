Bruna Gomes não larga namorado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A brasileira, namorada do corredor de ralis Bernardo Sousa, está no Brasil para lançar o seu livro, intitulado ‘Bruna Por Bruna’.A influenciadora levou a sua cara metade para as sessões de autógrafos em São Paulo e Tubarão (Floripa), mostrando que a sintonia entre os dois se tornou perfeita.