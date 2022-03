Bruna Luccas exibe boa forma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruna Luccas não perde uma oportunidade para exibir a sua boa forma, com fotografias que lançam o desejo junto dos seus admiradores no Instagram. A modelo de ‘fitness’ saltou para a fama quando há cerca de cinco anos publicou o primeiro retrato naquela rede social, ainda ela trabalhava num restaurante da McDonald’s em San Diego. Sempre com um pensamento positivo sobre a vida, a sensual brasileira recebe milhares de elogios a cada sessão fotográfica em que participa.