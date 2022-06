E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de uns dias românticos em Ibiza, Espanha, o sportinguista Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, e a namorada, Bruna Rafaela, rumaram às Seychelles, no Índico. A modelo e estudante de Medicina tem-se mostrado rendida ao "paraíso" e aproveita as paisagens idílicas para fotografar. Com uma forma física invejável, a jovem de 22 anos tem arrancado elogios dos seguidores.