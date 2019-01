Bruno de Carvalho: «Publicar o livro que conta o que se passou na minha presidência revela coragem»

A publicação do livro de Bruno de Carvalho está prevista para o primeiro trimestre de 2019 e será editado pela Contraponto, chancela do Grupo Bertrand Círculo, que recentemente já havia lançado o livro de Pinto da Costa ‘Até ao Mar Azul’. Recorde-se que a obra do ex-líder do Sporting está focada nos cinco anos e meio de bastidores na presidência dos verdes e brancos.Através das redes sociais, BdC frisou o "orgulho" com o acordo: "Publicar o livro que conta, sem rodeios, muito do que se passou nos bastidores da minha presidência revela liberdade e coragem."