Bruno Fernandes pensou que era modelo e craques do futebol não 'perdoaram'

Pedro Rebocho: "Podias ter tirado o casaco"



Rafael Leão: "Modelo chaval"



Fernando Fonseca: "Não fizeste isto! Estás mesmo a pensar que és modelo e bonito"



Chiquinho: "Coisa linda mano, jogadelo"



Thierry Correia: "Esse pelo no peito"



Ver esta publicação no Instagram Obrigado @gqportugal pela entrevista e produção, foi engraçado que por algumas horas até pensei mesmo de ser modelo Uma publicação partilhada por Bruno Fernandes (@brunofernandes.10) a 13 de Set, 2019 às 2:09 PDT











Bruno Fernandes divide protagonismo com Ana Guiomar na GQ e Carolina Deslandes 'provoca'

Bruno Fernandes participou numa produção para a revista GQ, publicada na edição de setembro. O jogador do Sporting publicou uma nova imagem da sessão fotográfica no seu Instagram e lançou o desabafo: "Obrigado GQ Portugal pela entrevista e produção, foi engraçado que por algumas horas até pensei mesmo de ser modelo", ecreveu. Ora, os companheiros do mundo do futebol não resistiram a comentar a publicação com Renato Sanches a dar o 'mote': "Que guapo Bruninho", escreveu o internacional português agora a alinhar no Lille. O capitão dos leões respondeu: "Nem sei se foi o fotógrafo que fez um milagre ou se eles usaram Photoshop".Se Ristovski, Mattheus Oliveira e Borja preferiram pronunciar-se com emojis, outros jogadores houve que forma mais longe com comentários bem dispostos.