Bruno Nogueira termina em grande com direto que teve Ronaldo, Bruno Fernandes e Nélson Évora

Bruno Nogueira deu por concluído, como o próprio admitiu, a primeira série de 'Como o bicho mexe' - diretos que manteve no Instagram durante os últimos dois meses. E foi em grande. Mais de 172 mil pessoas acompanharam o direto especial, em que Bruno Nogueira esteve com Nuno Markl a percorrer as ruas de Lisboa de carro, terminando no Coliseu dos Recreios na companhia de muitos dos que fizeram parte destas sessões diárias. Ronaldo, Bruno Fernandes e Nélson Évora também apareceram.





