Busca da fama tem custos para Luisa Kremleva

A história serve de alerta para quem procura a fama a todo o custo! Luisa Kremleva acusou, em junho de 2017, Theo Hernández, do AC Milan, de ter tentado violá-la no parque de estacionamento de uma discoteca em Marbella. Na altura, a denúncia foi desvalorizada por suspeitar-se de que era falsa. De acordo com o jornal ‘Diario Sur’, a modelo foi agora detida à ordem do ministério público espanhol por não ter conseguido notificá-la por este caso… e pede mesmo para que não saia em liberdade!