Construção no topo do edifício não foi autorizada pelos condóminos, está acima da quota máxima permitida para a zona e não foi autorizada pela autarquia.





Contactada pela 'Sábado', fonte oficial da Câmara de Lisboa confirma que a marquise construída no terraço do Castilho 203 não recebeu autorização de construção. Segundo a mesma fonte, do processo consta apenas "um pedido de autorização para umas guardas de ferro", que não correspondem à marquise e que foi submetido por José Mateus.